Крампус (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Он любит не дарить, а забирать. Мрачная рождественская хоррор-сказка «Крампус» — фильм 2015 года, в котором двойник Санта-Клауса наказывает непослушных детей и их родителей.
В канун главного праздника в году в гости к семейству Энджелов приезжают родственники. Но не ждите ни веселого застолья, ни дружеских бесед — вместо этого будут сплошные семейные ссоры, издевки и попытки высмеять веру Макса Энджела в рождественское чудо. В сердцах обиженный мальчик рвет написанное Санте письмо, и это событие пробуждает древнее зло — Крампуса, который наказывает всех, кто позабыл дух праздника. Вместе с армией жутких игрушек демон осаждает дом, превращая добрый семейный праздник в непрекращающийся кошмар. Максу предстоит понять цену своих поступков и попытаться все исправить, но чудеса в этом фильме стоят дорого.
Если вам хочется не доброго рождественского кино, где чудо неизбежно, а хоррора, пропитанного кровью и черным юмором, — самое время смотреть «Крампус».
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Догерти
- ЭЭАктёр
Эмджей
Энтони
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Тони
Коллетт
- СОАктриса
Стефания
Оуэн
- КШАктриса
Криста
Штадлер
- КФАктриса
Кончата
Феррелл
- Актриса
Эллисон
Толман
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- МФАктёр
Маверик
Флэк
- КСАктриса
Куеени
Сэмюэл
- ТКСценарист
Тодд
Кэйси
- Сценарист
Майкл
Догерти
- ЗШСценарист
Зак
Шилдс
- Продюсер
Майкл
Догерти
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- ТТПродюсер
Томас
Тулл
- ДЕАктёр дубляжа
Данила
Ефремов
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДБХудожник
Джо
Бликли
- ДБХудожник
Дэниэл
Бирт
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин