Крампус (фильм, 2015) смотреть онлайн

Он любит не дарить, а забирать. Мрачная рождественская хоррор-сказка «Крампус» — фильм 2015 года, в котором двойник Санта-Клауса наказывает непослушных детей и их родителей.



В канун главного праздника в году в гости к семейству Энджелов приезжают родственники. Но не ждите ни веселого застолья, ни дружеских бесед — вместо этого будут сплошные семейные ссоры, издевки и попытки высмеять веру Макса Энджела в рождественское чудо. В сердцах обиженный мальчик рвет написанное Санте письмо, и это событие пробуждает древнее зло — Крампуса, который наказывает всех, кто позабыл дух праздника. Вместе с армией жутких игрушек демон осаждает дом, превращая добрый семейный праздник в непрекращающийся кошмар. Максу предстоит понять цену своих поступков и попытаться все исправить, но чудеса в этом фильме стоят дорого.



Если вам хочется не доброго рождественского кино, где чудо неизбежно, а хоррора, пропитанного кровью и черным юмором, — самое время смотреть «Крампус».

