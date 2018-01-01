Wink
Фильмы
Краденое свидание
Актёры и съёмочная группа фильма «Краденое свидание»

Актёры и съёмочная группа фильма «Краденое свидание»

Режиссёры

Бен Палмер

Бен Палмер

Ben Palmer
Режиссёр

Актёры

Лейк Белл

Лейк Белл

Lake Bell
АктрисаNancy
Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрJack
Рори Киннер

Рори Киннер

Rory Kinnear
АктёрSean
Оливия Уильямс

Оливия Уильямс

Olivia Williams
АктрисаHilary
Офелия Ловибонд

Офелия Ловибонд

Ophelia Lovibond
АктрисаJessica
Генри Ллойд-Хьюз

Генри Ллойд-Хьюз

Henry Lloyd-Hughes
АктёрDaniel
Шэрон Хорган

Шэрон Хорган

Sharon Horgan
АктрисаElaine
Стивен Кэмпбелл Мур

Стивен Кэмпбелл Мур

Stephen Campbell Moore
АктёрEd
Дин-Чарльз Чепмен

Дин-Чарльз Чепмен

Dean-Charles Chapman
АктёрHarry
Кен Стотт

Кен Стотт

Ken Stott
АктёрBert

Сценаристы

Тесс Моррис

Тесс Моррис

Tess Morris
Сценарист

Продюсеры

Найра Парк

Найра Парк

Nira Park
Продюсер

Монтажёры

Пол Мачлисс

Пол Мачлисс

Paul Machliss
Монтажёр

Операторы

Эндрю Данн

Эндрю Данн

Andrew Dunn
Оператор