Коты-аристократы (фильм, 1970) смотреть онлайн
1970, The AristoCats
Мультфильм, Мюзикл75 мин6+
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О фильме
В аристократическом доме в Париже живет мама-кошка с тремя котятами. Хозяйка безумно любит их и по завещанию все должно отойти этим очаровательным животным. Но злой дворецкий похищает ее любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой им помогает бродячий кот с его друзьями.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- ФХАктёр
Фил
Харрис
- ЕГАктриса
Ева
Габор
- СХАктёр
Стерлинг
Холлоуэй
- СКАктёр
Скэтмэн
Крозерс
- ПУАктёр
Пол
Уинчелл
- ЛТАктёр
Лорд
Тим Хадсон
- ВСАктёр
Вито
Скотти
- ТРАктёр
Турль
Рейвенскрофт
- ДКАктёр
Дин
Кларк
- ЛИАктриса
Лиз
Инглиш
- ЛКСценарист
Ларри
Клеммонс
- ВДСценарист
Вэнс
Джерри
- КАСценарист
Кен
Андерсон
- ФТСценарист
Фрэнк
Томас
- УХПродюсер
Уинстон
Хиблер
- ВРПродюсер
Вольфганг
Райтерман
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- Актёр дубляжа
Валерий
Ярёменко
- РКАктёр дубляжа
Руслан
Кулешов
- ДБКомпозитор
Джордж
Брунс