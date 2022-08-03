В аристократическом доме в Париже живет мама-кошка с тремя котятами. Хозяйка безумно любит их и по завещанию все должно отойти этим очаровательным животным. Но злой дворецкий похищает ее любимцев и бросает в деревне. Вернуться домой им помогает бродячий кот с его друзьями.

