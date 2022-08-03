Космо-мартышки. Робот-задира|День перемен (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Rocket Monkeys
Мультфильм21 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уолли и Гас – веселые, озорные и отважные мартышки. Обезьянки исследуют планеты и на каждой наводят порядок, спасая людей. Смелым героям по силам восстановить в космосе прежнюю гармонию и вернуть жителям спокойствие.
СтранаКанада
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- МЭАктёр
Марк
Эдвардс
- ШКАктёр
Шон
Каллен
- ДБАктёр
Дэвид
Берни
- ДУАктёр
Джэми
Уотсон
- ЛНАктриса
Лиза
Нортон
- ММАктёр
Марк
МакКинни
- М«Актёр
Майк
«Наг» Наганг
- Актёр
Джошуа
Грэм
- ШСАктриса
Шошана
Спелинг
- СТАктёр
Скотт
Томпсон
- ШКСценарист
Шон
Каллен
- МЭСценарист
Марк
Эдвардс
- ЛЭСценарист
Лори
Эллиотт
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДБМонтажёр
Даррен
Бачински
- ТДКомпозитор
Тони
Дэниелс