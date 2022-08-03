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Космо-мартышки. Мини-плакса Пинки-Винки|Робот-дворецкий

Космо-мартышки. Мини-плакса Пинки-Винки|Робот-дворецкий (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Rocket Monkeys
Мультфильм, Приключения21 мин6+

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О фильме

Уолли и Гас – веселые, озорные и отважные мартышки. Обезьянки исследуют планеты и на каждой наводят порядок, спасая людей. Смелым героям по силам восстановить в космосе прежнюю гармонию и вернуть жителям спокойствие.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Космо-мартышки. Мини-плакса Пинки-Винки|Робот-дворецкий»