Космо-мартышки. Бунт мусора|Мартышки против горилл
Актёры и съёмочная группа фильма «Космо-мартышки. Бунт мусора|Мартышки против горилл»

Актёры

Марк Эдвардс

Марк Эдвардс

Mark Robert Edwards
Актёр
Шон Каллен

Шон Каллен

Seán Cullen
АктёрGus
Дэвид Берни

Дэвид Берни

David Berni
АктёрYay-Ok
Джэми Уотсон

Джэми Уотсон

Jamie Watson
АктёрDr. Chimpsky
Лиза Нортон

Лиза Нортон

Lisa Norton
Актриса
Марк МакКинни

Марк МакКинни

Mark McKinney
АктёрLord Peel
Майк «Наг» Наганг

Майк «Наг» Наганг

Mike «Nug» Nahrgang
АктёрBernice
Джошуа Грэм

Джошуа Грэм

Joshua Graham
АктёрDoodah
Шошана Спелинг

Шошана Спелинг

Shoshana Sperling
АктрисаCleaning Crew Wife
Скотт Томпсон

Скотт Томпсон

Scott Thompson
АктёрBaron von Monkey

Сценаристы

Шон Каллен

Шон Каллен

Seán Cullen
Сценарист
Марк Эдвардс

Марк Эдвардс

Mark Robert Edwards
Сценарист
Лори Эллиотт

Лори Эллиотт

Laurie Elliott
Сценарист

Актёры дубляжа

Антон Колесников

Антон Колесников

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Даррен Бачински

Даррен Бачински

Darren Bachynski
Монтажёр

Композиторы

Тони Дэниелс

Тони Дэниелс

Tony Daniels
Композитор