Космические дальнобойщики (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.01996, Space Truckers
Фантастика, Комедия92 мин16+
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О фильме
2196 год. Водитель, перевозящий грузы на далекие планеты, хочет остаться независимым от могущественной Корпорации. Поэтому за большие деньги он берется перевезти сомнительный груз. Чтобы сократить путь, он направляется через Галактику, где царит разбой и пиратство…
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- СГРежиссёр
Стюарт
Гордон
- Актёр
Деннис
Хоппер
- Актриса
Деби
Мейзар
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ШРАктёр
Шэйн
Риммер
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- ПЛАктёр
Пэт
Лаффан
- ТМСценарист
Тед
Манн
- СГСценарист
Стюарт
Гордон
- СГПродюсер
Стюарт
Гордон
- ГДПродюсер
Грег
Джонсон
- ТМПродюсер
Тед
Манн
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- КТКомпозитор
Колин
Таунз