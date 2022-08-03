Космические дальнобойщики (фильм, 1996) смотреть онлайн

2196 год. Водитель, перевозящий грузы на далекие планеты, хочет остаться независимым от могущественной Корпорации. Поэтому за большие деньги он берется перевезти сомнительный груз. Чтобы сократить путь, он направляется через Галактику, где царит разбой и пиратство…

