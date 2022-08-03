Космические дальнобойщики
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Космические дальнобойщики

Космические дальнобойщики (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.01996, Space Truckers
Фантастика, Комедия92 мин16+

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О фильме

2196 год. Водитель, перевозящий грузы на далекие планеты, хочет остаться независимым от могущественной Корпорации. Поэтому за большие деньги он берется перевезти сомнительный груз. Чтобы сократить путь, он направляется через Галактику, где царит разбой и пиратство…

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Космические дальнобойщики»