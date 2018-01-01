Wink
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Актёры и съёмочная группа фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Режиссёры

Уилл Шарп

Will Sharpe
Режиссёр

Актёры

Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрLouis Wain
Клэр Фой

Claire Foy
АктрисаEmily Richardson-Wain
Джэми Деметриу

Jamie Demetriou
АктёрWoodville Jr
Оливия Колман

Olivia Colman
Актрисарассказчик
Андреа Райзборо

Andrea Riseborough
АктрисаCaroline Wain
Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрSir William Ingram
Шэрон Руни

Sharon Rooney
АктрисаJosephine Wain
Эйми Лу Вуд

Aimee Lou Wood
АктрисаClaire Wain
Хейли Сквайрс

Hayley Squires
АктрисаMarie Wain
Стэйси Мартин

Stacy Martin
АктрисаFelicie Wain

Сценаристы

Уилл Шарп

Will Sharpe
Сценарист

Продюсеры

Адам Экланд

Adam Ackland
Продюсер
Дэниэл Баттсек

Daniel Battsek
Продюсер
Эд Кларк

Ed Clarke
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Головчанский

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Егор Жирнов

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа

Художники

Майкл О’Коннор

Michael O'Connor
Художник
Шарлотта Уоттс

Charlotte Dirickx
Художница

Операторы

Эрик Уилсон

Erik Wilson
Оператор