WinkФильмыКошачьи миры Луиса УэйнаАктёры и съёмочная группа фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
Актёры и съёмочная группа фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
Режиссёры
Актёры
АктёрLouis Wain
Бенедикт КамбербэтчBenedict Cumberbatch
АктрисаEmily Richardson-Wain
Клэр ФойClaire Foy
АктёрWoodville Jr
Джэми ДеметриуJamie Demetriou
Актрисарассказчик
Оливия КолманOlivia Colman
АктрисаCaroline Wain
Андреа РайзбороAndrea Riseborough
АктёрSir William Ingram
Тоби ДжонсToby Jones
АктрисаJosephine Wain
Шэрон РуниSharon Rooney
АктрисаClaire Wain
Эйми Лу ВудAimee Lou Wood
АктрисаMarie Wain
Хейли СквайрсHayley Squires
АктрисаFelicie Wain