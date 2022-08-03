Корпорация монстров
Корпорация монстров (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.42001, Monsters, Inc.
Мультфильм, Семейный88 мин6+

О фильме

Склизкий гад в сливном бачке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из «Аленького цветочка», гигантские мокрицы под кроватью - все они существуют на самом деле. Все, что им нужно - пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Но однажды вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой: в их мир попадает ребенок. А с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

