Корпорация монстров (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.42001, Monsters, Inc.
Мультфильм, Семейный88 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Склизкий гад в сливном бачке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из «Аленького цветочка», гигантские мокрицы под кроватью - все они существуют на самом деле. Все, что им нужно - пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Но однажды вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой: в их мир попадает ребенок. А с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
