Корпорация монстров (фильм, 2001) смотреть онлайн

Склизкий гад в сливном бачке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из «Аленького цветочка», гигантские мокрицы под кроватью - все они существуют на самом деле. Все, что им нужно - пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Но однажды вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой: в их мир попадает ребенок. А с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров.

