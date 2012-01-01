Короли рулетки (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Pelayos
Боевики, Драмы97 мин18+
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Сюжет
Авантюрная история, снятая по мотивам реальных событий, рассказывает о клане Пелайо. Члены этой Семьи — большие мастера рулетки и карт честным путем обыгрывали казино по всему миру. Благодаря своим незаурядным талантам, они заработали много денег и даже «увековечились» в названии школы покера.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эдуард
Кортес
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Льюис
Омар
- МААктёр
Мигель
Анхель Сильвестре
- ОВАктёр
Ориоль
Вила
- ВРАктёр
Висенте
Ромеро
- ЧХАктриса
Чиу
Хуэйчи
- Актриса
Бланка
Суарес
- Актриса
Марина
Салас
- ЭФАктёр
Эдуард
Фернандес
- ЭКСценарист
Эдуард
Кортес
- ПЭСценарист
Пити
Эспаньол
- ИКПродюсер
Ибон
Корменсана
- ГФПродюсер
Густаво
Феррада
- БГХудожник
Бальтер
Гальярт
- ДООператор
Дэвид
Омедес
- МЛКомпозитор
Мика
Луна