Короли рулетки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Авантюрная история, снятая по мотивам реальных событий, рассказывает о клане Пелайо. Члены этой Семьи — большие мастера рулетки и карт честным путем обыгрывали казино по всему миру. Благодаря своим незаурядным талантам, они заработали много денег и даже «увековечились» в названии школы покера.



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