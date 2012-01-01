Короли рулетки
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Короли рулетки

Короли рулетки (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Pelayos
Боевики, Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Авантюрная история, снятая по мотивам реальных событий, рассказывает о клане Пелайо. Члены этой Семьи — большие мастера рулетки и карт честным путем обыгрывали казино по всему миру. Благодаря своим незаурядным талантам, они заработали много денег и даже «увековечились» в названии школы покера.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Короли рулетки»

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