Биография

Мигель Анхель Сильвестре — испанский артист. Родился в городе Кастельон-де-ла-Плана 6 апреля 1982 года. С детства увлекался спортом, много времени посвящая большому теннису. Однако после травмы плеча карьера спортсмена оказалась под угрозой. Начал размышлять о медицинской профессии, но его жизнь изменилась, когда тетя привела его в театр. Увлечение актерским искусством подтолкнуло Мигеля к театральным курсам. Это помогло ему попробовать силы в модельном бизнесе и стать победителем конкурса «Мистер Кастельон». Первая большая роль досталась Мигелю Анхелю Сильвестре в телепроекте «Личные мотивы». Однако настоящую славу ему принесла работа в картине «В тени бойца». С тех пор карьера артиста стремительно развивалась; психологическая драма «3:19», сериал «Без бюста нет рая» и комедия «Я очень возбужден» укрепили его статус в индустрии. Участвовал в популярных проектах «Бумажный дом», «Нарко» и «Красный дермантин».