Король Стейтен-Айленда
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Король Стейтен-Айленда

Король Стейтен-Айленда (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, The King of Staten Island
Драмы, Комедии131 мин18+

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Сюжет

Скотту Карлину 24 года. Он живет с матерью, нигде не работает, курит травку и забавы ради набивает друзьям татуировки. Смысла в личностном росте и развитии герой не видит, ведь с тех пор, как во время теракта 11 сентября погиб его отец-пожарный, действительность кажется ему мрачной и бесперспективной. Однако, когда у его матери появляется бойфренд, ленивый Скотт внезапно становится энергичным, ведь теперь у него есть цель – разрушить еe отношения.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король Стейтен-Айленда»

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