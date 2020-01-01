Король Стейтен-Айленда (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, The King of Staten Island
Драмы, Комедии131 мин18+
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Сюжет
Скотту Карлину 24 года. Он живет с матерью, нигде не работает, курит травку и забавы ради набивает друзьям татуировки. Смысла в личностном росте и развитии герой не видит, ведь с тех пор, как во время теракта 11 сентября погиб его отец-пожарный, действительность кажется ему мрачной и бесперспекти�вной. Однако, когда у его матери появляется бойфренд, ленивый Скотт внезапно становится энергичным, ведь теперь у него есть цель – разрушить еe отношения.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- Актёр
Пит
Дэвидсон
- Актриса
Мариса
Томей
- Актёр
Билл
Бёрр
- Актриса
Бел
Паули
- Актриса
Мод
Апатоу
- Актёр
Стив
Бушеми
- РВАктёр
Рики
Велес
- Актёр
Мойзес
Ариас
- ЛУАктёр
Лу
Уилсон
- КААктриса
Карли
Аквилино
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- Сценарист
Пит
Дэвидсон
- ДССценарист
Дэйв
Сирус
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- Продюсер
Пит
Дэвидсон
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс