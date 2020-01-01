Король Стейтен-Айленда (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Скотту Карлину 24 года. Он живет с матерью, нигде не работает, курит травку и забавы ради набивает друзьям татуировки. Смысла в личностном росте и развитии герой не видит, ведь с тех пор, как во время теракта 11 сентября погиб его отец-пожарный, действительность кажется ему мрачной и бесперспекти�вной. Однако, когда у его матери появляется бойфренд, ленивый Скотт внезапно становится энергичным, ведь теперь у него есть цель – разрушить еe отношения.



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