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Король Ральф

Король Ральф (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, King Ralph
Мелодрама, Комедия92 мин16+

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О фильме

К ужасу всей Великобритании, выясняется, что единственный наследник опустевшего престола — жирный любитель гамбургеров из Америки по фамилии Ральф, который совершенно не представляет, что это такое — быть настоящим королем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король Ральф»