Кориолан (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет картины основан на легенде о полководце Гнее Марцие Кориолане, жившем в Риме в пятом веке до нашей эры. Действие картины из Древнего Рима перенесено в наши дни, и вместо мечей главные герои «Кориолана» сжимают в руках автоматы.



