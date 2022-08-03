Кориолан (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Coriolanus
Драма, Боевик118 мин18+
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О фильме
Сюжет картины основан на легенде о полководце Гнее Марцие Кориолане, жившем в Риме в пятом веке до нашей эры. Действие картины из Древнего Рима перенесено в наши дни, и вместо мечей главные герои «Кориолана» сжимают в руках автоматы.
СтранаВеликобритания, США, Сербия
ЖанрБоевик, Драма
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Джессика
Честейн
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- АБАктёр
Ашраф
Бархом
- ЗЧАктёр
Зоран
Чича
- МДАктёр
Милош
Дабич
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- Продюсер
Рэйф
Файнс
- ДЛПродюсер
Джон
Логан
- ГТПродюсер
Габриэлла
Тана
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери