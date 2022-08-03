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Кориолан

Кориолан (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Coriolanus
Драма, Боевик118 мин18+

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О фильме

Сюжет картины основан на легенде о полководце Гнее Марцие Кориолане, жившем в Риме в пятом веке до нашей эры. Действие картины из Древнего Рима перенесено в наши дни, и вместо мечей главные герои «Кориолана» сжимают в руках автоматы.

Страна
Великобритания, США, Сербия
Жанр
Боевик, Драма
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кориолан»