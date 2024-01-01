Фильм Кончится лето

Суровая история из глубинки с актерским тандемом Юры Борисова и Макара Хлебникова. «Кончится лето» — якутское кино о правде жизни в духе «Брата» Балабанова.



В удаленном от цивилизации поселке Кешу ждет семья из отца и младшего брата. Кеша совсем еще молод, но его жизнь отягощает тюремный срок, который заканчивается аккурат к началу развития событий в фильме. Несмотря на криминальное прошлое, Кеша хочет просто жить, как и все молодые люди: устроиться на честную работу, скопить денег, разобраться в себе и вновь влиться в общество. Его младший брат, Тима, совсем другой: отец возлагает чаяния именно на него. Тиме семнадцать, он только что закончил школу с хорошим аттестатом, и хочет поступать в институт на бюджетное отделение. Вновь воссоединившаяся семья, кажется, движется к своим мечтам: Кеша устраивается на работу, Тима — получает высокий балл на вступительном. Но счастью не суждено было длиться долго: после того, как Кешу «кидают» на артели, он похищает золото и сбегает. Однако он бежит не один, а вместе с Тимой, жизнь которого с этого момента идет по маршруту, далекому от запланированного. К тому же, украденное золото не даст Кеше спокойно покинуть родной край: братьям придется спасаться от преследователей и учиться жить по-новому.



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