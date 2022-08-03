Конан-варвар
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Конан-варвар

Конан-варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Conan the Barbarian
Фэнтези, Боевик107 мин18+

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О фильме

Природа наделила его силой. Гибель отца сделала его свирепым. Великий киммерийский воин Конан отправляется в дальнее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы великой Хайбории. Киммерийский воин — последняя надежда на спасение…

Страна
Германия, США, Индия, Болгария
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конан-варвар»