Конан-варвар (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Conan the Barbarian
Фэнтези, Комедия108 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Киммерийский воин Конан отправляется в странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Поиски, которые начинаются как личная вендетта, оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы великой Хайбории.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МНРежиссёр
Маркус
Ниспел
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- РПАктёр
Рон
Перлман
- НААктёр
Нонсо
Анози
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- БСАктёр
Боб
Сапп
- ЛХАктёр
Лео
Ховард
- СОАктёр
Стив
О’Доннелл
- ТДСценарист
Томас
Дин Доннелли
- ДОСценарист
Джошуа
Оппенхаймер
- ШХСценарист
Шон
Худ
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс