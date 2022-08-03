Конан-варвар 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Conan the Barbarian 3D
Фэнтези, Драма107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Великий киммерийский воин Конан отправляется в дальнее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы великой Хайбории.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МНРежиссёр
Маркус
Ниспел
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- РПАктёр
Рон
Перлман
- НААктёр
Нонсо
Анози
- СТАктёр
Саид
Тагмауи
- БСАктёр
Боб
Сапп
- ЛХАктёр
Лео
Ховард
- СОАктёр
Стив
О’Доннелл
- ТДСценарист
Томас
Дин Доннелли
- ДОСценарист
Джошуа
Оппенхаймер
- ШХСценарист
Шон
Худ
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс