После природного катаклизма, под ледяной поверхностью, покрывшей Землю, оставшиеся в живых люди собрались в Колонию 7 и пытаются выжить несмотря на сокращающиеся запасы продовольствия и подстерегающую их опасность, во много раз превосходящую природную угрозу холода…

