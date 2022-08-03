Колония
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Колония

Колония (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Colony
Ужасы, Фантастика90 мин18+

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О фильме

После природного катаклизма, под ледяной поверхностью, покрывшей Землю, оставшиеся в живых люди собрались в Колонию 7 и пытаются выжить несмотря на сокращающиеся запасы продовольствия и подстерегающую их опасность, во много раз превосходящую природную угрозу холода…

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Колония»