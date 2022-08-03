Колония (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Colony
Ужасы, Фантастика90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После природного катаклизма, под ледяной поверхностью, покрывшей Землю, оставшиеся в живых люди собрались в Колонию 7 и пытаются выжить несмотря на сокращающиеся запасы продовольствия и подстерегающую их опасность, во много раз превосходящую природную угрозу холода…
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КЗАктёр
Кевин
Зегерс
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ШСАктриса
Шарлотта
Салливан
- Актёр
Билл
Пэкстон
- АМАктёр
Аттикус
Митчелл
- ДВАктёр
Дрю
Вигевер
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- ДТАктёр
Джон
Тенч
- ММАктёр
Майкл
Мэндо
- РОАктёр
Романо
Орцари
- СРСценарист
Свет
Русков
- ПИПродюсер
Пьер
Ивен
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АСАктёр дубляжа
Анатолий
Сергеев
- РЧХудожник
Рори
Чейн
- ПГОператор
Пьер
Гилл
- Композитор
Джефф
Дэнна