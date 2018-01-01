Wink
Фильмы
Коломбиана
Актёры и съёмочная группа фильма «Коломбиана»

Режиссёры

Оливье Мегатон

Olivier Megaton
Режиссёр

Актёры

Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаCataleya
Хорди Молья

Jordi Mollà
АктёрMarco
Ленни Джеймс

Lennie James
АктёрRoss
Амандла Стенберг

Amandla Stenberg
АктрисаCataleya (aged 10)
Майкл Вартан

Michael Vartan
АктёрDanny Delanay
Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрEmilio Restrepo
Бето Бенитес

Beto Benites
АктёрDon Luis
Джесси Боррего

Jesse Borrego
АктёрFabio
Синтия Аддай-Робинсон

Cynthia Addai-Robinson
АктрисаAlicia
Энджел Гарница

Ángel Garnica
АктёрPepe (в титрах: Angel Garnica)

Сценаристы

Люк Бессон

Luc Besson
Сценарист
Роберт Марк Кэмен

Robert Mark Kamen
Сценарист

Продюсеры

Люк Бессон

Luc Besson
Продюсер
Ариэль Зейтун

Ariel Zeitoun
Продюсер
Оливье Глаас

Olivier Glaas
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Борис Токарев

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Художники

Фрэнки Дьяго

Franckie Diago
Художница
Карлос Лагунас

Carlos Lagunas
Художник
Паскаль Ле Геллек

Pascal Le Guellec
Художник
Райан Мартин Двайер

Owl Martin Dwyer
Художник

Монтажёры

Камиль Деламарр

Camille Delamarre
Монтажёр

Композиторы

Натэниел Мекали

Nathaniel Mechaly
Композитор