Коломбиана (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профессиональный убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону Лусиа. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей — это ее возлюбленный...



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