Коломбиана (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Colombiana
Боевики103 мин12+
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Сюжет
Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профессиональный убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону Лусиа. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей — это ее возлюбленный...
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ОМРежиссёр
Оливье
Мегатон
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Хорди
Молья
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- Актриса
Амандла
Стенберг
- МВАктёр
Майкл
Вартан
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ББАктёр
Бето
Бенитес
- ДБАктёр
Джесси
Боррего
- СААктриса
Синтия
Аддай-Робинсон
- ЭГАктёр
Энджел
Гарница
- Сценарист
Люк
Бессон
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Люк
Бессон
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- ОГПродюсер
Оливье
Глаас
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ФДХудожница
Фрэнки
Дьяго
- КЛХудожник
Карлос
Лагунас
- ПЛХудожник
Паскаль
Ле Геллек
- РМХудожник
Райан
Мартин Двайер
- КДМонтажёр
Камиль
Деламарр
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали