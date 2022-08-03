Коко до Шанель (фильм, 2009) смотреть онлайн

«Коко до Шанель» — экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности — дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, и звалась Габриэль Шанель.

