Коко до Шанель (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.22009, Coco avant Chanel
Драма, Исторический105 мин18+
О фильме
«Коко до Шанель» — экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности — дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, и звалась Габриэль Шанель.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АФРежиссёр
Анн
Фонтен
- Актриса
Одри
Тоту
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- Актёр
Алессандро
Нивола
- МЖАктриса
Мари
Жиллен
- ЭДАктриса
Эммануэль
Дево
- РРАктёр
Режис
Руайе
- ЭБАктёр
Этьен
Бартоломью
- ЯДАктёр
Ян
Дюффа
- ФБАктёр
Фабьен
Беар
- РЛАктёр
Рош
Лейбовичи
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- ЭШСценарист
Эдмонда
Шарль-Ру
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Гришечкин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- КБОператор
Кристоф
Бокарн
- АДКомпозитор
Александр
Деспла