Кого ты любишь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Всемирно известный певец Томас Джейкоб живет в Лос-Анджелесе. Он очень успешный человек. Он живет и дышит музыкой. Когда Томас отправляется в Данию, чтобы записать новый альбом, к нему приходит его взрослая дочь Джули с его 11-летним внуком Ноа, которого Томас никогда не видел.



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