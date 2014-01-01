Кого ты любишь
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Кого ты любишь

Кого ты любишь (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, En du elsker
Драмы91 мин18+

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Сюжет

Всемирно известный певец Томас Джейкоб живет в Лос-Анджелесе. Он очень успешный человек. Он живет и дышит музыкой. Когда Томас отправляется в Данию, чтобы записать новый альбом, к нему приходит его взрослая дочь Джули с его 11-летним внуком Ноа, которого Томас никогда не видел.

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Информация

Страна
Швеция, Дания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb