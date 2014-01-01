Кого ты любишь (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, En du elsker
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Всемирно известный певец Томас Джейкоб живет в Лос-Анджелесе. Он очень успешный человек. Он живет и дышит музыкой. Когда Томас отправляется в Данию, чтобы записать новый альбом, к нему приходит его взрослая дочь Джули с его 11-летним внуком Ноа, которого Томас никогда не видел.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Дин
Райт
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Каталина
Са�ндино Морено
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- Актриса
Ева
Лонгория
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- АААктёр
Адриан
Алонсо
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- ЭВАктёр
Эдуардо
Верастеги
- МЭХудожница
Мария
Эстела Фернандес
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- МДМонтажёр
Майк
Джексон
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер