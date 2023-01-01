Клетка ищет птицу (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Чеченская девушка хочет уехать из родной деревни, чтобы избежать навязанного брака. Тонкая драма, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале.
Яха живет в небольшом чеченском селе, где после войны осталось мало мужчин. Ей уже 17 лет, но вместе с подругой Мадиной они не спешат расставаться с детством. Обе они понимают, что скоро жизнь возьмет свое, и обе мечтают о том, чтобы уехать в большой город. Мать Яхи настаивает, чтобы она вышла замуж, а Мадина думает, что брак может принести ей свободу. Яха мечтает сбежать без оглядки, но исполнить эту мечту оказывается чрезвычайно сложно.
О жизненных поисках подруг расскажет «Клетка ищет птицу» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Клетка ищет птицу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ММРежиссёр
Малика
Мусаева
- ХБАктриса
Хадижа
Батаева
- МААктриса
Мадина
Аккиева
- ФЕАктриса
Фатима
Елжуркаева
- РМАктриса
Рита
Мержоева
- МААктёр
Магомед
Алхастов
- ММСценарист
Малика
Мусаева
- Продюсер
Илья
Стюарт
- НЯПродюсер
Николай
Янкин
- Продюсер
Мурад
Османн
- Продюсер
Павел
Буря
- ОСХудожница
Ольга
Смирнова
- ВДМонтажёр
Венсан
Дево
- МММонтажёр
Малика
Мусаева
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков