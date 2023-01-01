Клетка ищет птицу
Wink
Фильмы
Клетка ищет птицу
6.62023, The Cage is Looking for a Bird
Драмы87 мин12+
Деревенская девушка хочет сбежать в большой город, чтобы избежать навязанного брака. Тонкая драма о любви к свободе
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Клетка ищет птицу (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Чеченская девушка хочет уехать из родной деревни, чтобы избежать навязанного брака. Тонкая драма, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале.

Яха живет в небольшом чеченском селе, где после войны осталось мало мужчин. Ей уже 17 лет, но вместе с подругой Мадиной они не спешат расставаться с детством. Обе они понимают, что скоро жизнь возьмет свое, и обе мечтают о том, чтобы уехать в большой город. Мать Яхи настаивает, чтобы она вышла замуж, а Мадина думает, что брак может принести ей свободу. Яха мечтает сбежать без оглядки, но исполнить эту мечту оказывается чрезвычайно сложно.

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Информация

Страна
Франция, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb