Клетка ищет птицу (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Чеченская девушка хочет уехать из родной деревни, чтобы избежать навязанного брака. Тонкая драма, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале.



Яха живет в небольшом чеченском селе, где после войны осталось мало мужчин. Ей уже 17 лет, но вместе с подругой Мадиной они не спешат расставаться с детством. Обе они понимают, что скоро жизнь возьмет свое, и обе мечтают о том, чтобы уехать в большой город. Мать Яхи настаивает, чтобы она вышла замуж, а Мадина думает, что брак может принести ей свободу. Яха мечтает сбежать без оглядки, но исполнить эту мечту оказывается чрезвычайно сложно.



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