Жак готов на всe, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера...

