Киллер поневоле (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Un petit boulot
Комедия, Криминал95 мин18+
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О фильме
Жак готов на всe, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПШРежиссёр
Паскаль
Шомель
- Актёр
Ромен
Дюрис
- МБАктёр
Мишель
Блан
- АБАктриса
Алис
Белаиди
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- Актёр
Алекс
Лютц
- ШДАктёр
Шарли
Дюпон
- ФГАктёр
Филипп
Гран’Анри
- ТМАктёр
Томас
Мастин
- ГСАктёр
Гаэль
Судрон
- КТАктриса
Кароль
Трево
- МБСценарист
Мишель
Блан
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- БДХудожница
Бетсабе
Дрейфюс
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи