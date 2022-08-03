Киллер поневоле
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Киллер поневоле

Киллер поневоле (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Un petit boulot
Комедия, Криминал95 мин18+

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О фильме

Жак готов на всe, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера...

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Киллер поневоле»