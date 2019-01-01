Киллер по вызову (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В первый же день после освобождения из тюрьмы взломщик сейфов Ред и его подруга становятся мишенью киллера. Сея вокруг себя хаос, киллер шутит с акцентом, что мстит за убитую собаку. Не спеша уничтожать жертву, он явно ведет свою игру, истинной целью которой может быть вовсе не Ред.



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