Киллер по вызову (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.02019, Lucky Day
Боевики, Криминал95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
В первый же день после освобождения из тюрьмы взломщик сейфов Ред и его подруга становятся мишенью киллера. Сея вокруг себя хаос, киллер шутит с акцентом, что мстит за убитую собаку. Не спеша уничтожать жертву, он явно ведет свою игру, истинной целью которой может быть вовсе не Ред.
Киллер по вызову смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РЭРежиссёр
Роджер
Эвери
- Актёр
Люк
Брейси
- НДАктриса
Нина
Добрев
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ЭРАктриса
Элла
Райан Куинн
- КБАктёр
Кле
Беннетт
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- НФАктриса
Надя
Фарес
- ТСАктёр
Томер
Сисле
- Актёр
Марк
Дакаскос
- РЭСценарист
Роджер
Эвери
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ВХПродюсер
Виктор
Хадида
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- БШХудожница
Бренда
Шендер
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- БСОператор
Брендан
Стиси