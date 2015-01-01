Хватай и беги (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Freaks of Nature
Ужасы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Школьники спасаются бегством от зомби, зомби подвергаются нападению вампиров. Все становится еще веселее, когда на Землю высаживаются инопланетяне. Теперь школьникам придется объединиться с зомби и вампирами, чтобы остановить вторжение на нашу планету.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РПРежиссёр
Робби
Пикеринг
- НБАктёр
Николас
Браун
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- ДФАктёр
Джош
Фэйдем
- Актёр
Дэнис
Лири
- Актёр
Эд
Вествик
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- КЗАктёр
Крис
Зилка
- ОУСценарист
Орен
Узил
- Продюсер
Мэтт
Толмак
- Продюсер
Джона
Хилл
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- УБОператор
Ута
Бризвитц
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер