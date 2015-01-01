Хватай и беги (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Школьники спасаются бегством от зомби, зомби подвергаются нападению вампиров. Все становится еще веселее, когда на Землю высаживаются инопланетяне. Теперь школьникам придется объединиться с зомби и вампирами, чтобы остановить вторжение на нашу планету.



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