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Хватай и беги

Хватай и беги (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Freaks of Nature
Ужасы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Школьники спасаются бегством от зомби, зомби подвергаются нападению вампиров. Все становится еще веселее, когда на Землю высаживаются инопланетяне. Теперь школьникам придется объединиться с зомби и вампирами, чтобы остановить вторжение на нашу планету.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb