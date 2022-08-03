Хостел 2
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Хостел 2

Хостел 2 (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Hostel: Part II
Ужасы, Триллер91 мин18+

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О фильме

Три девушки-студентки, путешествуя по Европе, решили подольше задержаться в Братиславе (Словакия). Сами того не ведая, они попадают в царство мяса и крови. Ведь одна из здешних гостиниц, в которую приезжают наши героини, таит мрачный секрет — таинственную организацию, которая занимается пытками и убийствами. Сумеют ли девушки выбраться из этого кровавого ада живыми?

Страна
США, Чехия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хостел 2»