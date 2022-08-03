Хостел 2 (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.62007, Hostel: Part II
Ужасы, Триллер91 мин18+
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О фильме
Три девушки-студентки, путешествуя по Европе, решили подольше задержаться в Братиславе (Словакия). Сами того не ведая, они попадают в царство мяса и крови. Ведь одна из здешних гостиниц, в которую приезжают наши героини, таит мрачный секрет — таинственную организацию, которая занимается пытками и убийствами. Сумеют ли девушки выбраться из этого кровавого ада живыми?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- Актриса
Лорен
Джерман
- РБАктёр
Роджер
Барт
- ХМАктриса
Хизер
Матараццо
- БФАктриса
Бижу
Филлипс
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- ВЙАктриса
Вера
Йорданова
- Актёр
Джей
Эрнандес
- ДЛАктриса
Джордан
Лэдд
- МКАктёр
Милан
Князко
- ЭФАктриса
Эдвиж
Фенек
- Сценарист
Элай
Рот
- КБПродюсер
Крис
Бриггс
- МФПродюсер
Майк
Флайсс
- Продюсер
Элай
Рот
- МБПродюсер
Марк
Бакунас
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- СПХудожница
Сусанна
Пуйсто
- КВХудожник
Карел
Ванасек
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- МХОператор
Милан
Хадима
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр