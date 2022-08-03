Хостел 2 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Три девушки-студентки, путешествуя по Европе, решили подольше задержаться в Братиславе (Словакия). Сами того не ведая, они попадают в царство мяса и крови. Ведь одна из здешних гостиниц, в которую приезжают наши героини, таит мрачный секрет — таинственную организацию, которая занимается пытками и убийствами. Сумеют ли девушки выбраться из этого кровавого ада живыми?

