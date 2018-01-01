Wink
Фильмы
Хорошие мальчики (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошие мальчики (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошие мальчики (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Джин Ступницки

Джин Ступницки

Gene Stupnitsky
Режиссёр

Актёры

Джейкоб Тремблей

Джейкоб Тремблей

Jacob Tremblay
АктёрMax
Кит Л. Уильямс

Кит Л. Уильямс

Keith L. Williams
АктёрLucas
Брэйди Нун

Брэйди Нун

Brady Noon
АктёрThor
Молли Гордон

Молли Гордон

Molly Gordon
АктрисаHannah
Мидори Френсис

Мидори Френсис

Midori Francis
АктрисаLily
Милли Дэвис

Милли Дэвис

Millie Davis
АктрисаBrixlee
Джош Барклай Карас

Джош Барклай Карас

Josh Barclay Caras
АктёрBenji
Уилл Форте

Уилл Форте

Will Forte
АктёрMax's Dad
Мариэсса Портеланс

Мариэсса Портеланс

Mariessa Portelance
АктрисаMax's Mom
Лил Рел Ховери

Лил Рел Ховери

Lil Rel Howery
АктёрLucas's Dad (в титрах: Lil Rel)

Сценаристы

Ли Айзенберг

Ли Айзенберг

Lee Eisenberg
Сценарист
Джин Ступницки

Джин Ступницки

Gene Stupnitsky
Сценарист

Продюсеры

Дэн Кларк

Дэн Кларк

Dan Clarke
Продюсер
Ли Айзенберг

Ли Айзенберг

Lee Eisenberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Фёдор Парамонов

Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Владимир Войтюк

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Александр Бардалим

Александр Бардалим

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа

Художники

Аллиса Суонсон

Аллиса Суонсон

Allisa Swanson
Художница

Операторы

Джонатан Фурмаски

Джонатан Фурмаски

Jonathan Furmanski
Оператор

Композиторы

Лайл Уоркмэн

Лайл Уоркмэн

Lyle Workman
Композитор