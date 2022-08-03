Хорошие мальчики (в переводе Гоблина) (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Режиссерский дебют сценариста сериала «Офис» и комедии «Очень плохая училка» Джина Ступницки – в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. История шестиклассников, решивших уйти в отрыв. Тор, Макс и Лукас удостоились незавидной участи школьных лузеров, но они не сдаются и верят, что могут стать крутыми пацанами, на которых никто не посмеет наезжать. Для начала Максу нужно завоевать сердце одноклассницы, в которую он влюблен. А для этого ему надо показать, на что он способен, сыграв в «бутылочку» на классной вечеринке. Дело за малым –научиться целоваться. В образовательных целях Макс начинает подглядывать за взрослой соседкой вместе с Тором и Лукасом. Какими приключениями это обернется, можно увидеть, если смотреть «Хорошие мальчики» (в переводе Гоблина) на Wink в хорошем качестве.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джин
Ступницки
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- КЛАктёр
Кит
Л. Уильямс
- БНАктёр
Брэйди
Нун
- Актриса
Молли
Гордон
- МФАктриса
Мидори
Френсис
- МДАктриса
Милли
Дэвис
- ДБАктёр
Джош
Барклай Карас
- Актёр
Уилл
Форте
- МПАктриса
Мариэсса
Портеланс
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Продюсер
Дэн
Кларк
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бардалим
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АСХудожница
Аллиса
Суонсон
- ДФОператор
Джонатан
Фурмаски
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн