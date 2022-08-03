Хорошие мальчики (в переводе Гоблина) (фильм, 2019) смотреть онлайн

Режиссерский дебют сценариста сериала «Офис» и комедии «Очень плохая училка» Джина Ступницки – в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. История шестиклассников, решивших уйти в отрыв. Тор, Макс и Лукас удостоились незавидной участи школьных лузеров, но они не сдаются и верят, что могут стать крутыми пацанами, на которых никто не посмеет наезжать. Для начала Максу нужно завоевать сердце одноклассницы, в которую он влюблен. А для этого ему надо показать, на что он способен, сыграв в «бутылочку» на классной вечеринке. Дело за малым –научиться целоваться. В образовательных целях Макс начинает подглядывать за взрослой соседкой вместе с Тором и Лукасом. Какими приключениями это обернется, можно увидеть, если смотреть «Хорошие мальчики» (в переводе Гоблина) на Wink в хорошем качестве.

