Холостячки в Вегасе (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Перед тем как выйти замуж, молодая красотка отправляется с тремя лучшими подружками на свою последнюю холостяцкую вечеринку в Лас-Вегас. Все, что ни случается, к лучшему - гласит народная мудрость. Неужели это так, даже если все сумасшествие, происходящее в Лас-Вегасе, будет записано на видео?..
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Джейсон
Фридберг
- Режиссёр
Аарон
Зельцер
- ДХАктриса
Дезри
Холл
- ЭРАктриса
Эдди
Ричард
- СКАктриса
Саманта
Колберн
- ЭФАктёр
Энди
Фавро
- НСАктёр
Ник
Стил
- ЛДАктриса
Линетт
Дюпри
- ДБАктёр
Джейсон
Бобьен
- ЭДАктёр
Эймин
Джозеф
- ДДАктёр
Джеймс
Джордан
- Сценарист
Джейсон
Фридберг
- Сценарист
Аарон
Зельцер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Джейсон
Фридберг
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Аарон
Зельцер
- ННХудожница
Натали
Нейрат
- ШМОператор
Шон
Морер