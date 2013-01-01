Холостячки в Вегасе (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Перед тем как выйти замуж, молодая красотка отправляется с тремя лучшими подружками на свою последнюю холостяцкую вечеринку в Лас-Вегас. Все, что ни случается, к лучшему - гласит народная мудрость. Неужели это так, даже если все сумасшествие, происходящее в Лас-Вегасе, будет записано на видео?..



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