Wink
Фильмы
Хочешь или нет?
Актёры и съёмочная группа фильма «Хочешь или нет?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хочешь или нет?»

Режиссёры

Тони Маршалл

Тони Маршалл

Tonie Marshall
Режиссёр

Актёры

Софи Марсо

Софи Марсо

Sophie Marceau
АктрисаJudith Chabrier
Патрик Брюэль

Патрик Брюэль

Patrick Bruel
АктёрLambert Levallois
Андре Вильм

Андре Вильм

André Wilms
АктёрMichel Chabrier
Сильви Вартан

Сильви Вартан

Sylvie Vartan
АктрисаNadine Levallois
Франсуа Морель

Франсуа Морель

François Morel
АктёрAlain
Филипп Леллуш

Филипп Леллуш

Philippe Lellouche
АктёрBruno
Жан-Пьер Марьель

Жан-Пьер Марьель

Jean-Pierre Marielle
АктёрJean-Pierre Marielle
Патрик Брауде

Патрик Брауде

Patrick Braoudé
АктёрL'écureuil
Клод Перрон

Клод Перрон

Claude Perron
АктрисаFabienne Lavial
Паскаль Демолон

Паскаль Демолон

Pascal Demolon
АктёрChristian Lavial

Сценаристы

Тони Маршалл

Тони Маршалл

Tonie Marshall
Сценарист
Николя Мерсье

Николя Мерсье

Nicolas Mercier
Сценарист

Продюсеры

Тони Маршалл

Тони Маршалл

Tonie Marshall
Продюсер
Себастьен Деллуа

Себастьен Деллуа

Sébastien Delloye
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Людмила Ильина

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Катрин Жаррье-Приё

Катрин Жаррье-Приё

Catherine Jarrier-Prieur
Художница

Монтажёры

Жак Комет

Жак Комет

Jacques Comets
Монтажёр

Операторы

Паскаль Ридао

Паскаль Ридао

Pascal Ridao
Оператор

Композиторы

Кристоф Шассоль

Кристоф Шассоль

Christophe Chassol
Композитор
Филипп Коэн-Солал

Филипп Коэн-Солал

Philippe Cohen-Solal
Композитор
Лоик Дюри

Лоик Дюри

Loïc Dury
Композитор
Кристоф Минк

Кристоф Минк

Christophe Minck
Композитор