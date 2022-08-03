Хочешь или нет? (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Tu veux... ou tu veux pas?
Мелодрама, Комедия83 мин18+
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О фильме
Ламбер, раскаявшийся эротоман, пытается искупить свою вину, став семейным консультантом. Вынужденный в течение нескольких месяцев воздерживаться от близкого общения с дамами, он постоянно раздражается по пустякам. Ситуация усложняется, когда к нему на работу устраивается привлекательная Жюдит.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ТМРежиссёр
Тони
Маршалл
- Актриса
Софи
Марсо
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- АВАктёр
Андре
Вильм
- СВАктриса
Сильви
Вартан
- ФМАктёр
Франсуа
Морель
- ФЛАктёр
Филипп
Леллуш
- Актёр
Жан-Пьер
Марьель
- ПБАктёр
Патрик
Брауде
- КПАктриса
Клод
Перрон
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- ТМСценарист
Тони
Маршалл
- НМСценарист
Николя
Мерсье
- ТМПродюсер
Тони
Маршалл
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КЖХудожница
Катрин
Жаррье-Приё
- ЖКМонтажёр
Жак
Комет
- ПРОператор
Паскаль
Ридао
- КШКомпозитор
Кристоф
Шассоль
- ФККомпозитор
Филипп
Коэн-Солал
- ЛДКомпозитор
Лоик
Дюри
- КМКомпозитор
Кристоф
Минк