Хочешь или нет?
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Хочешь или нет?

Хочешь или нет? (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Tu veux... ou tu veux pas?
Мелодрама, Комедия83 мин18+

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О фильме

Ламбер, раскаявшийся эротоман, пытается искупить свою вину, став семейным консультантом. Вынужденный в течение нескольких месяцев воздерживаться от близкого общения с дамами, он постоянно раздражается по пустякам. Ситуация усложняется, когда к нему на работу устраивается привлекательная Жюдит.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хочешь или нет?»