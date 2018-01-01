Wink
Детям
Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия)
Актёры и съёмочная группа фильма «Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия)»

Режиссёры

Питер Джексон

Peter Jackson
Режиссёр

Актёры

Мартин Фриман

Martin Freeman
АктёрBilbo
Иэн Маккеллен

Ian McKellen
АктёрGandalf
Ричард Армитедж

Richard Armitage
АктёрThorin
Джеймс Несбитт

James Nesbitt
АктёрBofur
Кен Стотт

Ken Stott
АктёрBalin
Грэм Мактавиш

Graham McTavish
АктёрDwalin
Дин О’Горман

Dean O'Gorman
АктёрFili
Эйдан Тёрнер

Aidan Turner
АктёрKili
Стивен Хантер

Stephen Hunter
АктёрBombur
Сильвестр МакКой

Sylvester McCoy
АктёрRadagast

Сценаристы

Фрэн Уолш

Fran Walsh
Сценарист
Филиппа Бойенс

Philippa Boyens
Сценарист
Питер Джексон

Peter Jackson
Сценарист
Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro
Сценарист

Продюсеры

Питер Джексон

Peter Jackson
Продюсер
Фрэн Уолш

Fran Walsh
Продюсер
Зейн Уэйнер

Zane Weiner
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Игорь Балалаев

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Алексей Борзунов

Актёр дубляжа

Художники

Брайан Мэсси

Brian Massey
Художник
Бен Милсом

Ben Milsom
Художник
Ричард Тейлор

Richard Taylor
Художник
Саймон Брайт

Simon Bright
Художник
Ра Винсент

Ra Vincent
Художник

Монтажёры

Джабез Олссен

Jabez Olssen
Монтажёр

Операторы

Эндрю Лесни

Andrew Lesnie
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор