Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия) (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, The Hobbit: An Unexpected Journey
Фэнтези, Боевик162 мин6+
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О фильме
Первая часть экранизации популярного фэнтези-романа Дж.Р. Толкиена. Хоббит Бильбо Бэггинс в компании мага Гендальфа и отряда гномов отправляется в поход по Средиземью с целью вернуть гномам их древний город.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время162 мин / 02:42
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актёр
Ричард
Армитедж
- ДНАктёр
Джеймс
Несбитт
- Актёр
Кен
Стотт
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- Актёр
Дин
О’Горман
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- Актёр
Стивен
Хантер
- Актёр
Сильвестр
МакКой
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Питер
Джексон
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ЗУПродюсер
Зейн
Уэйнер
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- БМХудожник
Брайан
Мэсси
- БМХудожник
Бен
Милсом
- РТХудожник
Ричард
Тейлор
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Говард
Шор