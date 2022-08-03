Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия)
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Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия)

Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия) (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, The Hobbit: An Unexpected Journey
Фэнтези, Боевик162 мин6+

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О фильме

Первая часть экранизации популярного фэнтези-романа Дж.Р. Толкиена. Хоббит Бильбо Бэггинс в компании мага Гендальфа и отряда гномов отправляется в поход по Средиземью с целью вернуть гномам их древний город.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
162 мин / 02:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоббит: Нежданное путешествие (расширенная версия)»