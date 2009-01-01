Хитмэн (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Хитмэн был обучен, как высоко профессиональный убийца, чье самое мощное оружие — это хладнокровие. 47 — это две последние цифры на штрихкоде, вытатуированном на его затылке, а также его единственное имя. Но охотник становится добычей, когда 47-й оказывается втянутым в политические интриги.



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