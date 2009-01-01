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Хитмэн

Хитмэн (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Hitman
Боевики90 мин18+

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Сюжет

Хитмэн был обучен, как высоко профессиональный убийца, чье самое мощное оружие — это хладнокровие. 47 — это две последние цифры на штрихкоде, вытатуированном на его затылке, а также его единственное имя. Но охотник становится добычей, когда 47-й оказывается втянутым в политические интриги.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмэн»

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