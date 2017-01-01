Хэппи-энд (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.02017, Happy End
Драмы, Комедии102 мин18+
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Сюжет
История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МХРежиссёр
Михаэль
Ханеке
- Актриса
Изабель
Юппер
- ЖТАктёр
Жан-Луи
Трентиньян
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- ФААктриса
Фантина
Ардуин
- ФРАктёр
Франц
Роговский
- ЛВАктриса
Лаура
Верлинден
- ОПАктриса
Орелия
Пети
- Актёр
Тоби
Джонс
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- ХПАктриса
Хилле
Перл
- МХСценарист
Михаэль
Ханеке
- ФХПродюсер
Файт
Хайдушка
- ММПродюсер
Маргарет
Менегос
- Продюсер
Штефан
Арндт
- КГПродюсер
Кристофер
Гранье-Деферр
- ЭНХудожник
Энтони
Нил
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- МВМонтажёр
Моника
Вилли
- КБОператор
Кристиан
Бергер