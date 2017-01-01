Хэппи-энд
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Хэппи-энд

Хэппи-энд (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.02017, Happy End
Драмы, Комедии102 мин18+

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Сюжет

История большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит. А если что-то и роднит этих людей друг с другом, так это желание покончить с собой. Мир, в котором закончилась любовь и образовалась пустота.

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Информация

Страна
Франция, Австрия, Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэппи-энд»

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