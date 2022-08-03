Хакеры (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.71995, Hackers
Триллер, Криминал100 мин18+
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О фильме
Развлекаясь манипуляциями в коммерческих сетях, начинающий хакер делает почти невозможное: взламывает защиту секретного компьютера Гибсон в корпорации Эллингтон. При этом он случайно подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированной кем-то под компьютерный вирус, действие которого может привести к глобальной экологической катастрофе.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИСРежиссёр
Иэн
Софтли
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актриса
Анджелина
Джоли
- ДБАктёр
Джесси
Брэдфорд
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ЛМАктёр
Лоуренс
Мейсон
- РСАктёр
Реноли
Сантьяго
- Актёр
Фишер
Стивенс
- АУАктриса
Альберта
Уотсон
- ДЛАктёр
Даррен
Ли
- ПЙАктёр
Питер
Й. Ким
- МППродюсер
Майкл
Пейсер
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- ДГПродюсер
Джанет
Грэхэм
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РБХудожник
Роджер
Бертон
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- АСОператор
Анджей
Секула
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл
- ГПКомпозитор
Гай
Прэтт