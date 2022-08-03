Хакеры
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Хакеры (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.71995, Hackers
Триллер, Криминал100 мин18+

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О фильме

Развлекаясь манипуляциями в коммерческих сетях, начинающий хакер делает почти невозможное: взламывает защиту секретного компьютера Гибсон в корпорации Эллингтон. При этом он случайно подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированной кем-то под компьютерный вирус, действие которого может привести к глобальной экологической катастрофе.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хакеры»