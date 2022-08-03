Кекс в большом городе (фильм, 2013) смотреть онлайн

Жизнь главной героини комедии «Кекс в большом городе» меняется в одночасье. Еще вчера Дезире Харпер (Кэтрин Моррис) была женой звездного пластического хирурга с Манхэттена, а теперь оставленная неверным супругом вынуждена вернуться к отцу-пекарю в родной Нью-Джерси. Какие приключения ждут светскую львицу из сердца Нью-Йорка в скромной провинции, вы узнаете, посмотрев фильм «Кекс в большом городе» онлайн и в хорошем качестве.



Для начала не привыкшей к труду Дезире придется освоить пекарское дело и пробудить спавший много лет талант кондитера. Затем на ее пути появится порядочный работящий мужчина из местных. И вот, когда чувства к Бенни окрепнут, а слава об отцовской пекарне распространится далеко за пределы Нью-Джерси, Дезире получит заманчивое деловое предложение из Нью-Йорка. Что же предпочтет героиня – простую честную жизнь на родине или мегаполис с его блеском, соблазнами и возможностями? Ответ на этот вопрос вы получите, если посмотрите комедию «Кекс в большом городе» онлайн и абсолютно бесплатно.

