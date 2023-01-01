Биография

Американский режиссер, сценарист и актер Майкл Дамиан – уроженец Сан-Диего, штат Калифорния, родился 26 апреля 1962 года. Этот актер представляет собой яркое свидетельство того, как человек может сам сделать свой путь в киноискусстве. Дебют, как актера второго плана сериала «Молодые и дерзкие», снимавшегося с 1973 года несколько сезонов и получившего высокую популярность не только в США, позволил молодому актеру войти в мир звезд. Фильмы Майкла Дамиана в своих первых решениях следовали первым ролям сериалов и были возможностью заявить о себе. Дебют сценариста и режиссера в фильме «Искатели» 1998 года стал пробой себя в новом качестве. Следующие фильмы стали постепенно находить свою нишу. Это, как и роли Майкла Дамиана, молодежные комедии с активным сценическим действием, что очень импонировало молодежной аудитории всего мира. И если роли актера известны немногим почитателям сериалов, то фильмы, особенно позднего периода творчества, получили заслуженную оценку критиков и зрителей. Это уже сериалы для всей семьи с хорошим сюжетом и великолепным юмором. Можно отметить такие ленты, как «Любовь в стиле сальса», «Принцесса на Рождество», «Кекс в большом городе», «Нью-Йоркская академия современного танца». Надо сказать, что практически все проекты своих сценариев автор режиссирует и продвигает самостоятельно, пользуясь своими талантами и прекрасным чутьем на конъюнктуру. Всего создано 13 фильмов, актерских работ – 10, некоторые и в лентах других режиссеров в 2000-х годах.