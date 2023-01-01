Биография

Сэм Дуглас — американский режиссер и актер. Также известен ролями озвучивания в видеоиграх. Будущий кинодеятель родился в городе Банбери 17 июня 1957 года. Учился актерскому мастерству в Америке, получив не только актерское, но и режиссерское образование. Играл в театрах Великобритании и США, включая известные Гринвичский театр, Королевский национальный театр, театр Савой и Королевский придворный театр. Кроме того Сэм Дуглас также является театральным директором Actors Space в Нью-Йорке. Активную карьеру начал в 27 лет и за эти годы успел поучаствовать более чем в пятидесяти проектах кино, театра и телевидения, а также озвучить видеоигры. Известен по фильмам «Пятый элемент» и «Агент Коди Бэнкс». Зрители отметили Сэма Дугласа в роли забавного туриста в фильме «Валериан и Город тысячи планет». Как последователь Станиславского проводит семинары и мастер-классы по актерскому мастерству.