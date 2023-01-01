Казино (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Роберт Де Ниро и Шэрон Стоун в классической гангстерской драме Мартина Скорсезе о мастере азартных игр, которого делают управляющим казино. Чикагская мафия поручает Сэму Ротштейну, выдающемуся игроку и эксперту по тотализаторам, поехать в Лас-Вегас и возглавить там казино «Танжер». Сэм быстро поднимает его прибыль, а ему в помощники назначают головореза Ники Санторо, который должен охранять заведение. Кажется, что жизнь Ротштейна удалась — он даже встречает будущую жену, бывшую секс-работницу, а ныне аферистку Джинджер Маккену. Но со временем мафиозный бизнес начинает показывать свое истинное лицо, Ники попадает в опалу, Джинджер становится все больше зависима от алкоголя, а у Сэма начинаются проблемы с боссами. Наблюдать, как будет складываться жизнь Сэма и его товарищей на протяжении многих лет, можно, если смотреть фильм «Казино» (1995) онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.



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