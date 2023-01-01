Казино (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Роберт Де Ниро и Шэрон Стоун в классической гангстерской драме Мартина Скорсезе о мастере азартных игр, которого делают управляющим казино. Чикагская мафия поручает Сэму Ротштейну, выдающемуся игроку и эксперту по тотализаторам, поехать в Лас-Вегас и возглавить там казино «Танжер». Сэм быстро поднимает его прибыль, а ему в помощники назначают головореза Ники Санторо, который должен охранять заведение. Кажется, что жизнь Ротштейна удалась — он даже встречает будущую жену, бывшую секс-работницу, а ныне аферистку Джинджер Маккену. Но со временем мафиозный бизнес начинает показывать свое истинное лицо, Ники попадает в опалу, Джинджер становится все больше зависима от алкоголя, а у Сэма начинаются проблемы с боссами. Наблюдать, как будет складываться жизнь Сэма и его товарищей на протяжении многих лет, можно, если смотреть фильм «Казино» (1995) онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
Казино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Шэрон
Стоун
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ДРАктёр
Дон
Риклз
- АКАктёр
Алан
Кинг
- Актёр
Кевин
Поллак
- ЛКАктёр
Л.
К. Джонс
- ДСАктёр
Дик
Смотерз
- ФВАктёр
Фрэнк
Винсент
- Сценарист
Мартин
Скорсезе
- НПСценарист
Николас
Пиледжи
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- ДППродюсер
Джозеф
П. Рейди
- ДАХудожник
Джон
А. Данн
- РРХудожница
Рита
Райек
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РРОператор
Роберт
Ричардсон