Кажется, я люблю свою жену
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Кажется, я люблю свою жену

Кажется, я люблю свою жену (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, I Think I Love My Wife
Драма, Комедия89 мин18+

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О фильме

Ричард Купер – успешный топ-менеджер и примерный семьянин. Лишь одна проблема не дает ему чувствовать себя полностью счастливым – секс с женой случается всe реже. Ричарду становится всe сложнее противостоять соблазнам, особенно, когда на горизонте появляется очаровательная подруга юности.

Страна
США, Индия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кажется, я люблю свою жену»