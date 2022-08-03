Кажется, я люблю свою жену (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, I Think I Love My Wife
Драма, Комедия89 мин18+
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О фильме
Ричард Купер – успешный топ-менеджер и примерный семьянин. Лишь одна проблема не дает ему чувствовать себя полностью счастливым – секс с женой случается всe реже. Ричарду становится всe сложнее противостоять соблазнам, особенно, когда на горизонте появляется очаровательная подруга юности.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Крис
Рок
- Актёр
Крис
Рок
- Актриса
Керри
Вашингтон
- Актриса
Джина
Торрес
- Актёр
Стив
Бушеми
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- УУАктриса
Уэлкер
Уайт
- СААктриса
Саманта
Айверс
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- КФАктриса
Кассандра
Фриман
- СААктёр
Стефен
А. Смит
- Сценарист
Крис
Рок
- Сценарист
Луис
С.К.
- ЭРСценарист
Эрик
Ромер
- Продюсер
Крис
Рок
- ЛСПродюсер
Лиза
Стюарт
- ЛКПродюсер
Лэнс
Крутер
- АШХудожник
Адам
Шер
- ММКомпозитор
Маркус
Миллер