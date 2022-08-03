Кайт (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Kite
Боевик, Триллер86 мин18+
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О фильме
Отец девушки по имени Кайт, полицейский, гибнет от рук мафии. Она клянется найти и покарать виновных. Под руководством напарника она становится холодным и бескомпромиссным убийцей. Однако появление ловкого и бесстрашного молодого человека резко меняет жизнь Кайт, которая начинает понимать, что и убийце не чужды чувства…
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- РЗРежиссёр
Ральф
Зиман
- ИААктриса
Индиа
Айсли
- ДМАктёр
Джеко
Мюллер
- АЛАктриса
Аннабел
Линдер
- КСАктриса
Кристина
Сторм
- КМАктёр
Каллэн
МакОлифф
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ДЛАктёр
Деон
Лотз
- КБАктёр
Карл
Бьюкс
- ЯУСценарист
Ясуоми
Умэцу
- БКСценарист
Брайан
Кокс
- БКПродюсер
Брайан
Кокс
- АСПродюсер
Ананд
Сингх
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- РФХудожник
Руй
Филипе
- ЛГОператор
Лэнс
Гюэр