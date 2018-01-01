Wink
Фильмы
Карнера. Шагающая гора
Актёры и съёмочная группа фильма «Карнера. Шагающая гора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Карнера. Шагающая гора»

Актёры

Андреа Яия

Андреа Яия

Andrea Iaia
АктёрPrimo Carnera
Анна Валле

Анна Валле

Anna Valle
АктрисаPina Kovacic
Паоло Сеганти

Паоло Сеганти

Paolo Seganti
АктёрEudeline
Берт Янг

Берт Янг

Burt Young
АктёрLou Soresi
Пол Сорвино

Пол Сорвино

Paul Sorvino
АктёрLedudal
Ф. Мюррэй Абрахам

Ф. Мюррэй Абрахам

F. Murray Abraham
АктёрLeon See
Кася Смутняк

Кася Смутняк

Kasia Smutniak
АктрисаEmilia Tersini
Элеонора Мартинелли

Элеонора Мартинелли

Eleonora Martinelli
АктрисаGiovanna
Антонио Купо

Антонио Купо

Antonio Cupo
АктёрMax Baer
Стефано Меглио

Стефано Меглио

Stefano Meglio
АктёрNightclub Owner

Сценаристы

Франко Феррини

Франко Феррини

Franco Ferrini
Сценарист
Алессандро Гассман

Алессандро Гассман

Alessandro Gassmann
Сценарист

Художники

Массимо Кантини Паррини

Массимо Кантини Паррини

Massimo Cantini Parrini
Художник

Операторы

Саверио Гуарна

Саверио Гуарна

Saverio Guarna
Оператор

Композиторы

Альдо Ди Скальци

Альдо Ди Скальци

Aldo De Scalzi
Композитор
Пивио

Пивио

Pivio
Композитор