Карнера. Шагающая гора (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.22008, Carnera: The Walking Mountain
Драма, Спортивный125 мин18+
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О фильме
История жизни простого итальянского паренька Примо Карнера, прозванного впоследствии Ходячей горой, начинавшего со зрелищных выступлений в цирке и ставшим в 1933-1934 гг. чемпионом мира по боксу. В фильме показаны его непростые отношения с менеджерами и, конечно, история любви.
СтранаИталия, Румыния
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АЯАктёр
Андреа
Яия
- АВАктриса
Анна
Валле
- ПСАктёр
Паоло
Сеганти
- Актёр
Берт
Янг
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- ЭМАктриса
Элеонора
Мартинелли
- АКАктёр
Антонио
Купо
- СМАктёр
Стефано
Меглио
- ФФСценарист
Франко
Феррини
- АГСценарист
Алессандро
Гассман
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- СГОператор
Саверио
Гуарна
- АДКомпозитор
Альдо
Ди Скальци
- ПКомпозитор
Пивио