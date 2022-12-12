Карнера. Шагающая гора (фильм, 2008) смотреть онлайн

История жизни простого итальянского паренька Примо Карнера, прозванного впоследствии Ходячей горой, начинавшего со зрелищных выступлений в цирке и ставшим в 1933-1934 гг. чемпионом мира по боксу. В фильме показаны его непростые отношения с менеджерами и, конечно, история любви.

