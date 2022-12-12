Карнера. Шагающая гора
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Карнера. Шагающая гора

Карнера. Шагающая гора (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.22008, Carnera: The Walking Mountain
Драма, Спортивный125 мин18+

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О фильме

История жизни простого итальянского паренька Примо Карнера, прозванного впоследствии Ходячей горой, начинавшего со зрелищных выступлений в цирке и ставшим в 1933-1934 гг. чемпионом мира по боксу. В фильме показаны его непростые отношения с менеджерами и, конечно, история любви.

Страна
Италия, Румыния
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb