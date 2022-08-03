Карантин 2: Терминал (фильм, 2010) смотреть онлайн

После того, как один из пассажиров самолета выказал признаки необъяснимого заболевания сопровождающегося безумным поведением, самолет совершил вынужденную посадку. Сойдя с трапа пассажиры рейса обнаруживают себя в карантинной зоне, в которую превратили терминал прибытия городские службы.

