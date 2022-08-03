Карантин 2: Терминал (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Quarantine 2: Terminal
Ужасы, Фантастика120 мин18+
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О фильме
После того, как один из пассажиров самолета выказал признаки необъяснимого заболевания сопровождающегося безумным поведением, самолет совершил вынужденную посадку. Сойдя с трапа пассажиры рейса обнаруживают себя в карантинной зоне, в которую превратили терминал прибытия городские службы.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Пог
- ММАктриса
Мерседес
Масон
- ДКАктёр
Джош
Кук
- МЛАктёр
Мэтти
Липтак
- ИСАктёр
Игнасио
Серричио
- НАктриса
Нори
Виктория
- ББАктриса
Бри
Блэр
- ЛСАктёр
Ламар
Стюарт
- ДБАктёр
Джордж
Бэк
- ФДАктёр
Филлип
ДеВона
- ДГАктриса
Джули
Гриббл
- ДПСценарист
Джон
Пог
- Сценарист
Джон
Эрик Даудл
- ДДСценарист
Дрю
Даудл
- ЖБСценарист
Жауме
Балагеро
- САПродюсер
Серхио
Агеро
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- Продюсер
Рой
Ли
- ДГХудожник
Джон
Горман