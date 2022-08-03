Wink
Фильмы
Карантин 2: Терминал

Карантин 2: Терминал (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Quarantine 2: Terminal
Ужасы, Фантастика120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После того, как один из пассажиров самолета выказал признаки необъяснимого заболевания сопровождающегося безумным поведением, самолет совершил вынужденную посадку. Сойдя с трапа пассажиры рейса обнаруживают себя в карантинной зоне, в которую превратили терминал прибытия городские службы.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карантин 2: Терминал»