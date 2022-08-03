Капитан Алатристе
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Капитан Алатристе

Капитан Алатристе (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, Alatriste
Триллер, Военный139 мин18+

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О фильме

Вигго Мортенсен в историческом эпике по мотивам книг Артуро Переса-Реверте об испанском солдате и наемнике XVII века. Испанская империя. Диего Алатристе состоит на службе у слабохарактерного короля Филиппа IV во времена Нидерландской революции. Лопе Бальбоа, его друг и товарищ, погибает на поле одного из сражений, поэтому Алатристе направляется в Мадрид, чтобы присматривать за сыном умершего. Вскоре ему поручают расправиться с будущим английским королем Карлом и его сообщником Джорджом Вильерсом. Это далеко не последнее приключение, в котором предстоит поучаствовать главному герою — его ждут масштабные битвы, придворные интриги и любовные страсти. Наблюдать за ними вы сможете, когда будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Капитан Алатристе» (2006) в сервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Военный, Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Алатристе»