Капитан Алатристе (фильм, 2006) смотреть онлайн

Вигго Мортенсен в историческом эпике по мотивам книг Артуро Переса-Реверте об испанском солдате и наемнике XVII века. Испанская империя. Диего Алатристе состоит на службе у слабохарактерного короля Филиппа IV во времена Нидерландской революции. Лопе Бальбоа, его друг и товарищ, погибает на поле одного из сражений, поэтому Алатристе направляется в Мадрид, чтобы присматривать за сыном умершего. Вскоре ему поручают расправиться с будущим английским королем Карлом и его сообщником Джорджом Вильерсом. Это далеко не последнее приключение, в котором предстоит поучаствовать главному герою — его ждут масштабные битвы, придворные интриги и любовные страсти. Наблюдать за ними вы сможете, когда будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Капитан Алатристе» (2006) в сервисе Wink.

