Капитан Алатристе (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Вигго Мортенсен в историческом эпике по мотивам книг Артуро Переса-Реверте об испанском солдате и наемнике XVII века. Испанская империя. Диего Алатристе состоит на службе у слабохарактерного короля Филиппа IV во времена Нидерландской революции. Лопе Бальбоа, его друг и товарищ, погибает на поле одного из сражений, поэтому Алатристе направляется в Мадрид, чтобы присматривать за сыном умершего. Вскоре ему поручают расправиться с будущим английским королем Карлом и его сообщником Джорджом Вильерсом. Это далеко не последнее приключение, в котором предстоит поучаствовать главному герою — его ждут масштабные битвы, придворные интриги и любовные страсти. Наблюдать за ними вы сможете, когда будете смотреть онлайн в хорошем качестве фильм «Капитан Алатристе» (2006) в сервисе Wink.
СтранаИспания
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоFull HD
Время139 мин / 02:19
Рейтинг
- АДРежиссёр
Агустин
Диас Янес
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актриса
Елена
Анайя
- УУАктёр
Унакс
Угальде
- ЭФАктёр
Эдуард
Фернандес
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- АХАктриса
Ариадна
Хиль
- ХЭАктёр
Хуан
Эчанове
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- АДАктёр
Антонио
Дечент
- Актриса
Бланка
Портильо
- АДСценарист
Агустин
Диас Янес
- АПСценарист
Артуро
Перес-Реверте
- КПСценарист
Карлота
Перес-Реверте
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- Продюсер
Белен
Атьенса
- ИМПродюсер
Иниго
Марко
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- ФСХудожница
Франческа
Сартори
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- РБКомпозитор
Роке
Баньос