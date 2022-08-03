Каникулы
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Каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.32015, Vacation
Комедия, Приключения94 мин18+

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О фильме

Комедийный фильм «Каникулы» — снятый Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном роуд-муви, который перезапускает знаменитую франшизу 1980-х.

Расти Гризволд решает повторить детское путешествие, которое когда-то организовал его отец. Вместе с женой Дебби и двумя сыновьями он отправляется в поездку через всю страну в парк развлечений «Уолли Уорлд» — мечту детства. Разумеется, идеальный план превращается в цепочку катастроф: поломки, аварии, конфликты, нелепые знакомства и неловкие ситуации следуют одна за другой. Кажется, уже ничто не сможет исправить ситуацию, но постепенно герои понимают: важен не пункт назначения, а путь и те, кто рядом.

Если вас не смущает грубоватый юмор и сатира на американскую мечту, то вы наверняка отлично проведете время, начав смотреть фильм «Каникулы». Режиссеры мастерски играют на чувстве ностальгии: старые фанаты франшизы узнают знакомые мотивы, а новые зрители получают бодрую комедию о путешествии, где все идет не по плану.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каникулы»