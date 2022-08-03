Каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Комедийный фильм «Каникулы» — снятый Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном роуд-муви, который перезапускает знаменитую франшизу 1980-х.
Расти Гризволд решает повторить детское путешествие, которое когда-то организовал его отец. Вместе с женой Дебби и двумя сыновьями он отправляется в поездку через всю страну в парк развлечений «Уолли Уорлд» — мечту детства. Разумеется, идеальный план превращается в цепочку катастроф: поломки, аварии, конфликты, нелепые знакомства и неловкие ситуации следуют одна за другой. Кажется, уже ничто не сможет исправить ситуацию, но постепенно герои понимают: важен не пункт назначения, а путь и те, кто рядом.
Если вас не смущает грубоватый юмор и сатира на американскую мечту, то вы наверняка отлично проведете время, начав смотреть фильм «Каникулы». Режиссеры мастерски играют на чувстве ностальгии: старые фанаты франшизы узнают знакомые мотивы, а новые зрители получают бодрую комедию о путешествии, где все идет не по плану.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Фрэнсис Дейли
- ДМРежиссёр
Джонатан
М. Голдштейн
- Актёр
Эд
Хелмс
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- СГАктёр
Скайлер
Гизондо
- ССАктёр
Стил
Стеббинс
- Актёр
Крис
Хемсворт
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- БДАктриса
Беверли
Д’Анджело
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- КМАктриса
Катрин
Миссал
- ДМСценарист
Джонатан
М. Голдштейн
- Сценарист
Джон
Фрэнсис Дейли
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Дэвид
Добкин
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Пустовойтов
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо