Каникулы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Комедийный фильм «Каникулы» — снятый Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном роуд-муви, который перезапускает знаменитую франшизу 1980-х.



Расти Гризволд решает повторить детское путешествие, которое когда-то организовал его отец. Вместе с женой Дебби и двумя сыновьями он отправляется в поездку через всю страну в парк развлечений «Уолли Уорлд» — мечту детства. Разумеется, идеальный план превращается в цепочку катастроф: поломки, аварии, конфликты, нелепые знакомства и неловкие ситуации следуют одна за другой. Кажется, уже ничто не сможет исправить ситуацию, но постепенно герои понимают: важен не пункт назначения, а путь и те, кто рядом.



Если вас не смущает грубоватый юмор и сатира на американскую мечту, то вы наверняка отлично проведете время, начав смотреть фильм «Каникулы». Режиссеры мастерски играют на чувстве ностальгии: старые фанаты франшизы узнают знакомые мотивы, а новые зрители получают бодрую комедию о путешествии, где все идет не по плану.

