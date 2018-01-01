Wink
Фильмы
Камера
Актёры и съёмочная группа фильма «Камера»

Актёры и съёмочная группа фильма «Камера»

Режиссёры

Джеймс Фоули

Джеймс Фоули

James Foley
Режиссёр

Актёры

Крис О’Доннелл

Крис О’Доннелл

Chris O'Donnell
АктёрAdam Hall
Джин Хэкмен

Джин Хэкмен

Gene Hackman
АктёрSam Cayhall
Фэй Данауэй

Фэй Данауэй

Faye Dunaway
АктрисаLee Cayhall Bowen
Роберт Проски

Роберт Проски

Robert Prosky
АктёрE. Garner Goodman
Рэймонд Дж. Бэрри

Рэймонд Дж. Бэрри

Raymond J. Barry
АктёрRollie Wedge / Donnie Cayhall (в титрах: Raymond Barry)
Бо Джексон

Бо Джексон

Bo Jackson
АктёрSgt. Clyde Packer
Лела Рошон

Лела Рошон

Lela Rochon
АктрисаNora Stark
Дэвид Маршалл Грант

Дэвид Маршалл Грант

David Marshall Grant
АктёрGov. David McAllister
Николас Прайор

Николас Прайор

Nicholas Pryor
АктёрJudge Flynn F. Slattery
Харви Преснелл

Харви Преснелл

Harve Presnell
АктёрAtty. Gen. Roxburgh

Сценаристы

Уильям Голдман

Уильям Голдман

William Goldman
Сценарист
Фил Олден Робинсон

Фил Олден Робинсон

Phil Alden Robinson
Сценарист
Джон Гришэм

Джон Гришэм

John Grisham
Сценарист

Продюсеры

Джон Дэвис

Джон Дэвис

John Davis
Продюсер
Брайан Грейзер

Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер
Рон Ховард

Рон Ховард

Ron Howard
Продюсер

Художники

Марк Вортингтон

Марк Вортингтон

Mark Worthington
Художник
Трэйси Тайнен

Трэйси Тайнен

Tracy Tynan
Художница
Лиза Фишер

Лиза Фишер

Lisa Fischer
Художница

Монтажёры

Марк Уорнер

Марк Уорнер

Mark Warner
Монтажёр

Операторы

Иэн Бейкер

Иэн Бейкер

Ian Baker
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор