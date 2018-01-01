Актёры и съёмочная группа фильма «Камера»
Режиссёры
Актёры
АктёрAdam Hall
Крис О’ДоннеллChris O'Donnell
АктёрSam Cayhall
Джин ХэкменGene Hackman
АктрисаLee Cayhall Bowen
Фэй ДанауэйFaye Dunaway
АктёрE. Garner Goodman
Роберт ПроскиRobert Prosky
АктёрRollie Wedge / Donnie Cayhall (в титрах: Raymond Barry)
Рэймонд Дж. БэрриRaymond J. Barry
АктёрSgt. Clyde Packer
Бо ДжексонBo Jackson
АктрисаNora Stark
Лела РошонLela Rochon
АктёрGov. David McAllister
Дэвид Маршалл ГрантDavid Marshall Grant
АктёрJudge Flynn F. Slattery
Николас ПрайорNicholas Pryor
АктёрAtty. Gen. Roxburgh